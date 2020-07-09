Ростовчанам пригрозили возвращением режима самоизоляции

9 Июль 2020 2020-07-09T09:04:49+03:00

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В донском регионе обнаружили рост темпов распространения коронавируса.

В связи с этим могут быть возобновлены жесткие ограничения. Власти предупредили об этом горожан, которые не выполняют опубликованные ранее рекомендации. Показатель темпов распространения инфекции постоянно колеблется, но если он будет стабильно расти вверх, то есть вероятность возвращения снятых ранее ограничений.

- Меры предосторожности надо соблюдать, чтобы не вернуться к ограничениям, - заявила Татьяна Быковская, руководитель Минздрава Ростовской области.

Она также отметила, что в мире уже есть подобные примеры, когда страна, почти полостью вышедшая из режима самоизоляции, снова возвращалась к нему из-за нового распространения вируса. Также Быковская сообщила, что коэффициент распространения вируса - это только один из параметров выбора режима ослабления запретов. Сегодня он все ближе к единице, что фактически противоречит требованиям второго этапа ослабления рекомендаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU