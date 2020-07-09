2020-07-09T11:27:30+03:00
Общество

Вузы и колледжи Ростова-на-Дону: куда лучше поступать в 2020 году

Сборник актуальной информации для абитуриентов
Наталья ВЕСНИНА
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В какой вуз пойти?В какой вуз пойти?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стартовал ЕГЭ для тех выпускников, которые желают в этом году пойти учиться в вуз. Только получив результаты ЕГЭ, выпускники смогут взвесить свои шансы и понять, в какой из вузов они могут пройти. Ведь у каждого университета свой проходной балл. Поэтому эксперты советуют не торопиться. Во многих вузах прием документов уже открыт, но без результатов ЕГЭ их никто рассматривать не будет.

Также эксперты рекомендуют подавать документы сразу в пять вузов на три направления подготовки в каждом, чтобы подстраховаться.

В каких вузах есть бюджетные места, в каких учебные заведениях обучают востребованным профессиям, какие документы подавать и сколько баллов нужно набрать для поступления, читайте в материале «ЕГЭ в Ростове-на-Дону в 2020 году».

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