Бывший заместитель губернатора Дона стал директором крупного авиационного предприятия

9 Июль 2020 2020-07-09T11:27:15+03:00

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Михаил Тихонов, в течение нескольких лет занимавший пост министра промышленности и энергетики донского региона, стал исполняющим директором Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса имени Бериева. О этом сообщается на официальном сайте объединенной авиастроительной корпорации или ОАК, куда входит донское предприятие.

Напомним, что Михаил Тихонов занимал пост министра с 2014 года. Высокие результаты в работе позволили ему спустя четыре года стать заместителем губернатора Василия Голубева. В этой должности он курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта, но на высоком посту продержался чуть больше полугода.

На своей новой должности директора предприятия ему предстоит воплотить в жизнь намеченные программы по развитию производства.

Интересно, что ТАНТК им. Г.М. Бериева знаменит своими авиационными разработками. Научный комплекс спроектировал и выпустил в небо самолеты-амфибии Бе-200ЧС, конструкция которых позволяет забирать воду из водоемов и рек прямо во время полета. Эти самолеты стоят на вооружении у сотрудников МЧС, которые с их помощью тушат масштабные лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU