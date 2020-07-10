Оренбуржцы теперь смогут слетать в Ростов-на-Дону

10 Июль 2020 2020-07-10T08:50:23+03:00

В Ростов начнут летать самолеты из Оренбурга Фото: "КП" Архив

С собой можно провести багаж весом до 23 килограмм

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В аэропорту в донской столице теперь будут садиться самолеты из Оренбурга.

Пассажирские авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания «Азимут» на самолетах ВС Sukhoi Superjet-100 11 и 12 июля, Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского аэропорта.

Пассажирам предоставляются на выбор тарифы «Легкий» и «Выгодный», их стоимость составляет от 1,5 тысяч и от 2,5 тысяч рублей соответственно. Стоит отметить, что второй тариф рассчитан с учетом багажа весом до 23 килограмм.

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Рейсы будут курсировать по понедельникам с 22 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU