Оренбуржцы теперь смогут слетать в Ростов-на-Дону
В аэропорту в донской столице теперь будут садиться самолеты из Оренбурга.
Пассажирские авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания «Азимут» на самолетах ВС Sukhoi Superjet-100 11 и 12 июля, Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского аэропорта.
Пассажирам предоставляются на выбор тарифы «Легкий» и «Выгодный», их стоимость составляет от 1,5 тысяч и от 2,5 тысяч рублей соответственно. Стоит отметить, что второй тариф рассчитан с учетом багажа весом до 23 килограмм.
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Рейсы будут курсировать по понедельникам с 22 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU