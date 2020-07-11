Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей

11 Июль 2020 2020-07-11T13:51:16+03:00

Елена Кожухова и Яна Пилявская приняли участие в пресс-туре по паркам Ростова-на-Дону. Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Эти средства выделены администрацией донской столицы на 2020 год

Изменить размер текста: A A

В рамках пресс-тура по паркам Ростова, организованного по поручению градоначальника Алексея Логвиненко, представители администрации донской столицы рассказали о том, какие усилия предпринимаются для содержания «зеленых зон», любимых горожанами.

По словам замглавы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, на содержание семи парков в 2020 году выделили 176 млн рублей. При этом она подчеркнула, что вопросы, связанные с озеленением донской столицы, поднимаются фактически на каждом заседании Ростовской-на-Дону городской думы.

- Мы дополняем средства для решения каких-то конкретных, точечных задач. Из 176 млн мы направили порядка 50 млн на решение таких важных задач, как текущие ремонты парков, приобретение детских и спортивных площадок, - заявила Елена Кожухова.

Также она добавила, что во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса, парковые зоны тщательно готовились их сотрудниками к наступлению летнего периода. Сейчас территории всех парков донской столицы принимают посетителей и каждый день обрабатываются с целью недопущения дальнейшего распространения опасной инфекции.

Как уточнила начальник управления культуры города Яна Пилявская, власти Ростова в настоящее время решают вопрос с организацией автополива, столь необходимой для парков донской столицы. Также ведется работа по модернизации системы освещения в зеленых уголках города.

ИСТОЧНИК KP.RU