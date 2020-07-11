Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T16:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Официально установлены причины, приведшие к смерти всех участников группы Игоря Дятлова на перевале в Северном Урале. Туристов погубила снежная лавина, из-за которой они были вынуждены спешно покинуть палатку и уже не смогли вернуться обратно.

Напомним, в 1959 году год студенты Уральского политехнического института должны были совершали поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о случившемся.

Как рассказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков на организованной KP.RU пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды», с тех пор выдвигались десятки версий о загадочной природе случившейся трагедии. О самых необычных из них можно прочесть на страницах спецпроекта «Комсомольской правды»: «Перевал Дятлова: что случилось на самом деле».

Для начала, эксперт отмел несколько версий, имеющих много сторонников. Он заявил, что микроклиматологи проверили и аргументировано опровергли вариант с ураганом, якобы ставшим приговором группе Дятлова. Также неверна гипотеза и о сейсмических явлениях, поскольку ничего подобного в районе движения туристов зафиксировано не было.

Кроме того, совершенно абсурдным оказалось предложение, что своих товарищей убил Семен Золотарев. Эту версию помогли опровергнуть данные, предоставленные «Комсомольской правдой», уточнил Андрей Курьяков.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

Он пояснил, что экспертиза установила, что когда группа шла по восточному склону Холатчахля, то туристы зашли под снежный козырек, чтобы укрыться от пронизывающего ветра. При этом участники похода не знали, что ветровую тень создал не рельеф местности, а именно накопившийся снег, который мог обрушиться лавиной в любой миг.

Так и случилось. Когда начался сход снежной массы, то дятловцы успели разрезать палатку и отошли на 50 метров к каменной гряде, которая была естественным ограничителем.

- Это было верное решение. Но здесь вступила в силу вторая причина. Если бы была лунная ночь, то они бы увидели покинутую палатку. А так из-за погодных условий видимость составляла 6-11 метров. И палатку они уже не увидели, - объяснил эксперт.

Участники группы приняли решение спуститься вниз по склону и развести костер. Огонь горел около полутора часов при температуре воздуха в -45 °C. В этот момент два человека погибают от переохлаждения. Далее группа разделяется. Кто-то остаются у затухающего пламени, другие ползут по своим следам обратно в сторону палатки, полузасыпанной снегом.

- Все погибают. Они до последнего боролись за жизнь группы, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, - резюмировал представитель Генпрокуратуры.

По словам Андрея Курьякова, данных, которые были собраны в 1959 году, хватило для того, чтобы спустя 60 лет при помощи новых технологий разобраться в истинных причинах произошедшего с группой Игоря Дятлова.

Юрист подчеркнул, что проверка Генрокуратуры завершена и заявил, что это можно считать формальным финалом истории, будоражившей воображение людей столько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU