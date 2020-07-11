2020-07-11T20:20:55+03:00
Общество

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах

Материал предоставлен ООО "ИНГРУП"
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ООО "ИНГРУП" публикует:

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Губернатора Ростовской области, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Фото: ООО "ИНГРУП"

Фото: ООО "ИНГРУП"

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП"1 по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах на выборах Губернатора Ростовской области, выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Фото: ООО "ИНГРУП"

Фото: ООО "ИНГРУП"

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Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
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