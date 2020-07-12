2020-07-12T10:41:05+03:00
Происшествия

Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове

15-летнюю дончанку ищет полиция
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Пропавшую без вести Марию Кураченко ищет донская полиция. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиПропавшую без вести Марию Кураченко ищет донская полиция. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону начаты поиски 15-летней Марии Кураченко. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД донского региона.

Девушка покинула свой дом 9 июля и с тех пор о ее судьбе ничего не известно. На связь с родными она не выходила. Теперь местонахождение Марии будут устанавливать полицейские.

В донском главке назвали особые приметы, по которым можно узнать Кураченко. Юная жительница донской столицы ростом примерно 160-165 см, имеет худощавое телосложение. У девушки карие глаза, а также короткие прямые волосы. Необычен их цвет – Мария Кураченко выкрасила волосы и те стали ярко-синего оттенка.

Кроме того, в полиции рассказала, что пропавшая ростовчанка была одета в темные джинсы и яркую футболку, на ногах носила кроссовки белого цвета с черными полосками.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по следующим телефонам: 8(863) 249-43-20, 8-909-424-14-33 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»