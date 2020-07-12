Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
В Ростове-на-Дону начаты поиски 15-летней Марии Кураченко. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД донского региона.
Девушка покинула свой дом 9 июля и с тех пор о ее судьбе ничего не известно. На связь с родными она не выходила. Теперь местонахождение Марии будут устанавливать полицейские.
В донском главке назвали особые приметы, по которым можно узнать Кураченко. Юная жительница донской столицы ростом примерно 160-165 см, имеет худощавое телосложение. У девушки карие глаза, а также короткие прямые волосы. Необычен их цвет – Мария Кураченко выкрасила волосы и те стали ярко-синего оттенка.
Кроме того, в полиции рассказала, что пропавшая ростовчанка была одета в темные джинсы и яркую футболку, на ногах носила кроссовки белого цвета с черными полосками.
ВНИМАНИЕ!
Если вам что-то известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по следующим телефонам: 8(863) 249-43-20, 8-909-424-14-33 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU