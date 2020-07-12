Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы

12 Июль 2020 2020-07-12T11:35:22+03:00

За минувшие сутки еще двое жителей Ростовской области стали жертвами короновирусной инфекции нового типа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки добавилось еще 98 зараженных человек

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Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику о данных по динамике заболеваемости коронавирусом в Ростовской области на 12 июля. Опасная инфекция клинически подтверждена еще у 98 жителей региона. Всего на Дону на данный момент насчитывается 10 726 ковидных больных.

При этом заметно вырос коэффициент распространения COVID-19. Он составляет 1,02. Это важный параметр, поскольку он напрямую влияет на снятие или возвращение ограничительных мер для граждан, связанных с борьбой против пандемии коронавируса.

Также, по информации Роспотребнадзора, стационарное лечение получают 639 дончан. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 29,7%. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 33 человека.

Еще двое жителей Ростовской области стали жертвами короновирусной инфекции нового типа. Это 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и прогрессирующим онкозаболеванием и 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, эндокринологическим заболеванием.

Всего от смертельно опасной инфекции за весь период наблюдения погибли 163 человека.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 163 человека.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 5704 жителей Дона, 5662 из них самоизолированы по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU