2020-07-12T13:02:16+03:00
Спорт

Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»

Теперь главное, чтоб дождь не пошел
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Нестандартный подход к живописи продемонстрировал фанат ФК "Ростов". Фото: vk.com/rostovnadonuНестандартный подход к живописи продемонстрировал фанат ФК "Ростов". Фото: vk.com/rostovnadonu
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Народный умелец из Ростова-на-Дону оригинально украсил двери своего автомобиля портретами игроков местного футбольного клуба. Причем парень сознательно отверг аэрографию или что-то такое, более привычное, а изобразил своих любимцев с помощью собственного пальца и обычной грязи, которая в изобилии покрывала корпус его машины.

Фотографии этих «художеств» появились в паблике Вконтакте «Ростов Главный».

Созерцая получившееся произведение искусства (с одной стороны уличного, а с другой – глубоко эстетизированного), с большой уверенностью можно сказать две вещи.

Получилось красиво, но, к сожалению, очень недолговечно. Фото: vk.com/rostovnadonu

Получилось красиво, но, к сожалению, очень недолговечно. Фото: vk.com/rostovnadonu

Во-первых, анонимный живописец действительно здорово владеет художественными навыками. Хорен Байрамян, Роман Еременко, Эльдор Шомуровдов и Матиас Норманн у него получились просто на заглядение, их лики выписаны с высокой точностью сходства с оригиналами.

А во-вторых, креативный ростовчанин действительно мыслит необычно. Использовать в качестве подручного материала банальную пыль для создания такого признания в любви – это, как минимум, интересно. Жаль, что шедевр, по всей видимости, проживет лишь до первого контакта с влагой – будь то капли летнего дождя либо сильные струи воды из поливочного шланга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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