2020-07-12T14:18:52+03:00
Общество

«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной

Беременная горожанка пожаловалась на эту проблему в соцсетях
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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На набережной Ростова открылись кафе и рестораны, но при этом не работают туалеты.На набережной Ростова открылись кафе и рестораны, но при этом не работают туалеты.Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Жительница донской столицы подняла вопрос о доступность туалетов на одной из самых популярных среди отдыхающих городских территорий – набережной Ростова-на-Дону. Свой крик души женщина оставила в паблике Вконтакте «Ростов Главный».

Горожанка пояснила, что после снятия большей части ограничений из-за коронавируса, прогулочная зона наполнилась гуляющими людьми – и это прекрасно. Проблема, взволновавшая подписчику паблика, заключается в другом. Начавшие работу заведения общепита не пускают клиентов справить естественные потребности в свои туалеты.

Логика у рестораторов простая. Поскольку пускать посетителей внутрь заведений пока запрещено, то все люди едят на открытых площадках. Но туалеты у всех кафе и ресторанов находятся именно внутри помещений, а не снаружи. Получается замкнутый круг.

- Вчера были на набережной, все кафе открыли летние площадки, людей очень много и ни одного туалета не открыто! В половине кафе отказывают в посещении туалетов, ссылаясь на то, что они сломаны или не открыты. А куда ходить людям? Я нахожусь на девятом месяце беременности. Даже в этом положении мне отказали в посещении туалета в четырех кафе. Неужели администрация не может поставить хотя бы несколько платных биотуалетов, чтобы людям было куда сходить? – недоумевает возмущенная ростовчанка.

Подписчики паблика поддержали высказанное женщиной негодование.

«А в кусты пойдешь или подворотню - так сразу заснимут со всех сторон», «Да просто хочется избегать ситуаций с кустиками. Это какие-то крайние случаи», «Да, пост в точку попал! Верно на 1000%», - написали пользователи интернета в комментариях под записью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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