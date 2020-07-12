Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу

12 Июль 2020 2020-07-12T15:45:09+03:00

Василий Голубев пока не считает, что пенсионерам безопасно выходить на работу. Фото: donland.ru

Такой запрет будет действовать для граждан старше 65 лет до 27 июля

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Донской губернатор Василий Голубев запретил до 27 июля заниматься трудовой деятельностью жителям региона старше 65 лет.

Такое решение содержится в постановлении, подписанном главой Ростовской области.

При этом люди указанного возраста не останутся без финансовой поддержки властей. За вынужденный пропуск работы трудоустроенные пенсионеры получат компенсационные выплаты из страхового фонда.

Обозначенный губернатором запрет не касается представителей отдельных профессий. В частности, свои обязанности смогут исполнять чиновники, члены избиркомов, депутаты вместе со своими помощниками, а также медики и добровольцы.

Ранее в Ростовской области были предприняты шаги по смягчению ограничительных мер в отношении лиц пенсионного возраста. С 29 июня такие граждане имеют право выходить на улицу не только для того, чтобы посетить магазин, аптеку или больницу, но и других целях – например, чтобы просто совершить прогулку или заняться физическими упражнениями на свежем воздухе.

Также Василий Голубев вчера, 11 июля, подписал распоряжение о возобновлении работы в Ростовской области кинотеатров, бань, саун и СПА-салонов. Тем не менее, глава региона подчеркнул, что коронавирусная инфекция все еще остается серьезной угрозой на Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU