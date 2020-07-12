2020-07-12T16:06:01+03:00
Общество

Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною

Ростгидрометцентр дал свой прогноз
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Синоптики предупредили о надвигающейся на донской регион непогоде.Синоптики предупредили о надвигающейся на донской регион непогоде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Главное управление МЧС России по Ростовской области распространило информацию о резком изменении погоды в ближайшие часы на территории донского региона.

В течение сегодняшнего дня начнутся сильные грозовые дожди, переходящие в мощные ливни. Также поднимется порывистый ветер. Жителям Дона нужно проявить бдительность.

- В период с 15-17 часов и до конца суток 12 июля, а также в течение суток 13 и 14 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - рассказали подробности в главном управлении МЧС России по донскому региону.

Ранее стало известно, что ростовскую жару прогонит холодный арктический фронт, который в скором времени достигнет территории области. Вместе с похолоданием на десять градусов, он также принесет с собой атмосферные осадки в виде сильных ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною
Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу
Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару
Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной
Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»