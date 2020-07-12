Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною

12 Июль 2020 2020-07-12T16:06:01+03:00

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Главное управление МЧС России по Ростовской области распространило информацию о резком изменении погоды в ближайшие часы на территории донского региона.

В течение сегодняшнего дня начнутся сильные грозовые дожди, переходящие в мощные ливни. Также поднимется порывистый ветер. Жителям Дона нужно проявить бдительность.

- В период с 15-17 часов и до конца суток 12 июля, а также в течение суток 13 и 14 июля местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, - рассказали подробности в главном управлении МЧС России по донскому региону.

Ранее стало известно, что ростовскую жару прогонит холодный арктический фронт, который в скором времени достигнет территории области. Вместе с похолоданием на десять градусов, он также принесет с собой атмосферные осадки в виде сильных ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU