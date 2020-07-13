2020-07-13T08:04:10+03:00
Общество

Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах

Остальные оказались непригодны для купания
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове пригодными для купания названы четыре пляжаВ Ростове пригодными для купания названы четыре пляжаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В черте донской столицы пригодными для купания оказались лишь четыре пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Действующие пляжи находятся в Ворошиловском, Пролетарском, Кировском и Советском районах города. Водоемы в этих местах и сами пляжи были проверены специалистами несколько раз, пока не получили одобрение на отдых там местных жителей.

В списке разрешенных для отдыха оказались пляж «Дружба», расположенный на пересечении улиц Космонавтов и Капустина, на острове Зеленый, в парке «Левобережный» и частный пляж «Карьер» на улице Пескова.

Остальные пляжи проверяющие еще не признали пригодными для купания. В этих местах проводятся даже рейды по выявлению нарушителей. И проходить они будут до окончания купального сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове только один водоем оказался пригоден для купания.

Подходящие условия оказались только на Соленом озере.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хранение наркотиков в крупном размере грозит ростовчанину лишением свободы на три года
Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах
«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»
Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною
Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу
Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару
Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной
Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»