Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах

13 Июль 2020 2020-07-13T08:04:10+03:00

В Ростове пригодными для купания названы четыре пляжа Фото: "КП" Архив

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В черте донской столицы пригодными для купания оказались лишь четыре пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Действующие пляжи находятся в Ворошиловском, Пролетарском, Кировском и Советском районах города. Водоемы в этих местах и сами пляжи были проверены специалистами несколько раз, пока не получили одобрение на отдых там местных жителей.

В списке разрешенных для отдыха оказались пляж «Дружба», расположенный на пересечении улиц Космонавтов и Капустина, на острове Зеленый, в парке «Левобережный» и частный пляж «Карьер» на улице Пескова.

Остальные пляжи проверяющие еще не признали пригодными для купания. В этих местах проводятся даже рейды по выявлению нарушителей. И проходить они будут до окончания купального сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU