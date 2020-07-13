2020-07-13T10:24:14+03:00
Общество

У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»

Футболистам предстоит сдать повторный тест на COVID-19
Михаил Стрижев
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Футболистам предстоит сдать повторные тесты на COVID-19. Фото: FIFA.Футболистам предстоит сдать повторные тесты на COVID-19. Фото: FIFA.
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У футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после игры с «Ростовом». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, перед матчем с желто-синими все игроки «Уфы» сдавали тесты на COVOID-19. Результаты у всех оказались отрицательными. Однако после матча, 13 июня, как минимум у трех человек из команды заподозрили коронавирус.

В ближайшее время игроки повторно сдадут тесты. Не исключено, что заболевших окажется больше.

Источник издания отметил, что бывшего гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова симптомов COVID-19 не обнаружено. Напомним, матч с «Ростовом» стал последним для Газизова на своей должности. На следующий день после игры стало известно о его назначении генеральным директором «Спартака».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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