У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»

13 Июль 2020 2020-07-13T10:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

У футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после игры с «Ростовом». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, перед матчем с желто-синими все игроки «Уфы» сдавали тесты на COVOID-19. Результаты у всех оказались отрицательными. Однако после матча, 13 июня, как минимум у трех человек из команды заподозрили коронавирус.

В ближайшее время игроки повторно сдадут тесты. Не исключено, что заболевших окажется больше.

Источник издания отметил, что бывшего гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова симптомов COVID-19 не обнаружено. Напомним, матч с «Ростовом» стал последним для Газизова на своей должности. На следующий день после игры стало известно о его назначении генеральным директором «Спартака».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»

Матч закончился без забитых мячей

ФК «Ростов» провел игру 28-го тура РПЛ на выезде против «Оренбурга». Матч закончился «сухой» ничьей – 0:0. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU