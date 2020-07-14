2020-07-14T22:10:11+03:00
Общество

Пять новых светофоров появятся на улицах донской столицы

Установка будет завершена 3 августа
Виктория Никитина
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В Ростове появятся новые светофорыВ Ростове появятся новые светофорыФото: "КП" Архив
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На улицах Ростова-на-Дону будут установлены пять новых светофоров.

- Светофоры появятся по улице Таганрогской, 126/1 и Таганрогской, 171. Их установят на пешеходном переходе рядом с памятником истребителю СУ-27. Также новый светофор установят на пересечении улиц Вавилова и Платона Кляты, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В панах завершить работы по установке 3 августа. Кроме перечисленных светофоры также появятся на Большой Садовой в створе переулка Соборный, и на пересечении Таганрогской с Горшкова.

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В Ростове-на-Дону на улицах города установят около 200 новых светофоров.

Из бюджета потратят 2,1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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