2020-07-15T20:43:40+03:00
Происшествия

В Суворовском молодой водитель сбил пешехода

Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте
Виктория Никитина
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В Суворовском сбили пешехода. Фото: соцсетиВ Суворовском сбили пешехода. Фото: соцсети
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В донской столице местный житель попал под колеса отечественного авто.

Инцидент произошел вчера, 14 июля около шести часов вечера на улице Платона Кляты в районе дома № 1 в микрорайоне Суворовский. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не успел затормозить перед выскочившим на дорогу пешеходом. Он переходил дорогу в неположенном месте. В результате ростовчанин оказался под колесами авто.

- Пострадавший 25-летний парень был доставлен в больницу с травмами, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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