2020-07-16T08:16:23+03:00
Происшествия

В центре донской столицы столкнулись такси и автобус

Механические повреждения получила только легковушка
Виктория Никитина
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В Ростове таксист влетел в автобус. Фото: соцсетиВ Ростове таксист влетел в автобус. Фото: соцсети
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В Ростове случилась авария с участием такси и общественного транспорта.

Инцидент произошел вчера, 15 июля, около половины пятого вечера на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Московской. По словам очевидцев, автобус № 22 совершал поворот, находясь на главной дороге.

В этот момент машина такси двигалась в попутном направлении, но водитель развил большую скорость и не успел затормозить в тот момент, когда автобус повернул на Московскую. В результате этого легковушка врезалась прямо в центр автобуса.

Автомобиль такси получил при столкновении сильные механические повреждения бампера, а автобус остался целым. Пока неизвестно, были ли в автобусе пассажиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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