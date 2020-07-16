В центре донской столицы столкнулись такси и автобус
В Ростове случилась авария с участием такси и общественного транспорта.
Инцидент произошел вчера, 15 июля, около половины пятого вечера на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Московской. По словам очевидцев, автобус № 22 совершал поворот, находясь на главной дороге.
В этот момент машина такси двигалась в попутном направлении, но водитель развил большую скорость и не успел затормозить в тот момент, когда автобус повернул на Московскую. В результате этого легковушка врезалась прямо в центр автобуса.
Автомобиль такси получил при столкновении сильные механические повреждения бампера, а автобус остался целым. Пока неизвестно, были ли в автобусе пассажиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU