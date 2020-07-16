Без воды останутся жители Северного микрорайона города
В донской столице ожидается очередное отключение воды.
На этот раз без холодного водоснабжения останутся жители северного микрорайона донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».
Холодной воды не будет почти сутки - с 08:30 17 июля до 07:00 18 июля. Отключения коснутся жителей проспекта Комарова, улиц Волкова и Капустина.
А также, вода будет отсутствовать в домах на проспекте Космонавтов, улицах Добровольского и Пацаева. Запланированные технические работы связаны с переврезкой водопроводной линии.
Местным жителям принесли извинения за доставленные неудобства.
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Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции.
Ее могут отключить на две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU