Без воды останутся жители Северного микрорайона города

16 Июль 2020 2020-07-16T09:45:45+03:00

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В донской столице ожидается очередное отключение воды.

На этот раз без холодного водоснабжения останутся жители северного микрорайона донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Холодной воды не будет почти сутки - с 08:30 17 июля до 07:00 18 июля. Отключения коснутся жителей проспекта Комарова, улиц Волкова и Капустина.

А также, вода будет отсутствовать в домах на проспекте Космонавтов, улицах Добровольского и Пацаева. Запланированные технические работы связаны с переврезкой водопроводной линии.

Местным жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

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Ее могут отключить на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU