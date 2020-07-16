В эфире радио «Комсомольская правда» пройдет интересная радиовикторина
Звоните и выигрывайте вкусный квас для жаркого лета
Радиовикторина «Квас молодильный»
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20 июля в 13:00 на радио «Комсомольская правда» 89,8 Fm стартует позитивная радиовикторина «Квас молодильный». Те, кто позвонят на радио во время прямого эфира и ответят на интересные вопросы, получат замечательные призы от компании «Прибой» - обладателя известной торговой марки «Квас Староминский».
Включайте 20 июля радио «Комсомольская правда», звоните по телефону 333-25-22 и выигрывайте!