2020-07-16T10:35:57+03:00
Происшествия

В Батайске 16-летний байкер погиб при ДТП с иномаркой

Его пассажирку с многочисленными травмами доставили в больницу
Дадаян Давид
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Водитель мотоцикла был в шлеме, но его это не спасла. Фото: соц. сетиВодитель мотоцикла был в шлеме, но его это не спасла. Фото: соц. сети
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Накануне в Батайске произошло страшное ДТП, которое закончилось смертью. Скончался 16-летний парень за рулем спортивного мотоцикла, а его пассажирку с множественными травмами доставили в реанимацию. Авария случилась около 20:00.

По данным регионального ГИБДД, 23-летний водитель за рулем "Опель Астра" двигался по одной из улиц города. Подъезжая к перекрестку улиц Куйбышева и Садовая, он не уступил дорогу мотоциклу, который ехал в перпендикулярном направлении.

В результате произошло столкновение: байкер на большой скорости буквально впечатался в заднюю часть авто. За рулем мотоцикла находился 16-летний парень без водительских прав. Вместе с ним была девушка - его пассажирка.

От удара двухколесный транспорт опрокинуло. Наездники вылетели из седла и упали на асфальт. Подросток, хоть и был в шлеме, но погиб на месте аварии. Прибывшие на место врачи скорой помощи, в срочном порядке доставили его пассажирку в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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