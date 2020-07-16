2020-07-16T11:13:51+03:00
Общество

За что ростовчане платят больше остальных: список продуктов

В южной столице самые высокие "ценники" на курицу, баранину и творог
Дадаян Давид
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Данные привели в Ростовстате.Данные привели в Ростовстате.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону выявлены самые высокие цены на главные товары продуктовой корзины. Речь идет о мясных и молочных изделиях. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Ростовстата.

Как и в прошлом, в донской столице зафиксировано самая высокая стоимость курицы. В среднем за килограмм жители города отдают 133 рубля. При этом в Миллерово цена ниже на 12 рублей. Похожая ситуация и с бараниной, за килограмм которой в ростовских магазинах просят 424 рубля.

Кроме этого, в Ростове - самый дорог творог в регионе. За один килограмм в мегаполисе нужно отдать 331 рубль, а в Таганроге почти на 50 рублей меньше. Интересно, что обратно ситуация наблюдается со сливочным маслом, которое в донской столице стоит всего 523 рубля за килограмм. Это самая низкая цена во всей области.

Лидирует Ростов и по стоимости хлеба из ржаной и пшеничной муки - 52 и 43 рублей соответственно. А вот гречневая крупа наоборот самая дешевая среди всех городов Дона - 72 рубля за килограмм.

Из фруктов ростовчанам придется больше всех заплатить за яблоки, а из бытовых принадлежностей - за стиральных порошок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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