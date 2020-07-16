2020-07-16T12:10:43+03:00
Общество

В Ростове будут судить подрядчика, взявшего деньги за некачественную уборку реки Темерник

Ущерб от его действий превысил 40 миллионов рублей
Дадаян Давид
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Подрядчик заключил договор с правительство Ростовской области.Подрядчик заключил договор с правительство Ростовской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове-на-Дону на скамья подсудимых окажется директор подрядной организации, которая выиграла контракт и выполняла работы по расчистке реки Темерник. Донская прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Мошенничество". По данным надзорного ведомства, компания предоставила недостоверные сведения о выполненной работе, а деньги получила в полном объеме.

Версия следствия: обвиняемый заключил договор с правительством Ростовской области, согласно которому его компания ООО «Ростовская проектно-строительная компания» должна была расчистить дно Темерника от иловых отложений. В техническом задании речь шла об участке от самого рынка со схожим названием до Низового водохранилища.

Позже подрядчик отчитался о проделанной работе. Как выяснилось, он предоставил в правительство недостоверные сведения об объемах, извлеченных из реки и вывезенных иловых отложений. Со стороны заказчика все было согласно договору - из бюджета перечислили 43,8 миллионов рублей на счет подрядчика.

- Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - отметили в надзорном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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