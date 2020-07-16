Радио-квест «Утоли жажду» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»

16 Июль 2020 2020-07-16T12:36:07+03:00

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Совсем немного времени осталось до увлекательного радио-квеста «Утоли жажду», который пройдет 17 июля с 13:00 до 14:00. Радиослушатели, которые позвонят по телефону 333-25-22 во время эфира и ответят на все вопросы, смогут выиграть 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.

Партнер проекта - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки

Включайте радио «Комсомольская правда» 17 июля в 13:00, звоните в эфир по телефону 333-25-22, отвечайте на интересные вопросы и выигрывайте призы!