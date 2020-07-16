Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июля
16 июля в Ростове-на-Дону выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 11117 человек. Однако наблюдается и положительная динамика.
По данным регионального правительства, за весь период пандемии выздоровели 8619 пациентов, а за последние сутки - 168. Большинство новых инфицированных по традиции - в Ростове - 50. За ним идет город Шахты.
За минувшие 24 часа от ковида скончался один человек. Это 59-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, на Дону уже 173 жителя умерли в результате заражения.
Стационарное лечение получают 688 человек. В тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ - 39 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 6187 человек. За весь период врачи обследовали более 63,3 тысячи жителей Дона.
ИСТОЧНИК KP.RU