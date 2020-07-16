2020-07-16T13:03:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выросло число пользователей новых пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания ВТБ

За первое полугодие рост составил 65 процентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Число ростовских предпринимателей, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, по итогам первых шести месяцев 2020-го выросло на 65% по сравнению с началом года и превысило 3,2 тысячи.

Как рассказали специалисты, наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан ВТБ с целью поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках него предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское обслуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до пяти внешних платежей.

- Мы понимаем, насколько важно современному предпринимателю не только задать правильный старт собственного бизнеса, но и ощутить надежную поддержку своего финансового партнера - банка, - отметил Управляющий банка в Ростовской области Юрий Авдеев. - Мы видим, что даже сложившаяся непростая экономическая ситуация и ограничения, связанные с COVID-19, не оказали существенного влияния на динамику спроса - новые пакеты услуг РКО ВТБ продолжают пользоваться популярностью среди бизнес-сообщества. Важно, что при разработке тарифов наши специалисты учли реальные потребностей компаний и позволили клиенту выбирать наиболее удобный и выгодный вариант обслуживания, где он не будет переплачивать за финансовые продукты и опции, которые ему не нужны.

Так, все финансовые продукты линейки расчетно-кассового обслуживания содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено», «Большие обороты» можно расширить подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».

При этом расчетный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.

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