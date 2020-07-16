Возгорание на мусорном полигоне тушат спасатели в Ростове

16 Июль 2020 2020-07-16T14:05:35+03:00

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В Западном жилом массиве донской столицы сегодня, 16 июня, зафиксировано возгорание на полигоне бытовых отходов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, к ликвидации возгорания привлечено 16 единиц техники, на месте ЧП уже работают 34 человека.

Площадь возгорания пока неизвестна, эта информация в настоящее время уточняется.

О начале пожара сообщили жители Ростова в социальных сетях. В частности, горожанин Владислав Махмудов снял горящий полигон на видео, которое сопроводил комментарием.

Горит закрытый полигон ТБО в Ростове-на-Дону 16.07.2020. Видео: Владислав Махмудов.

- Всем привет. Как видите, перед вами дым. Это горит полигон бытовых отходов. Или, как говорят, свалка городская, которая была закрыта совсем недавно… Буду звонить в МЧС, вызывать пожарных, потому что продукты горения не только отравляют атмосферу, но и создают угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщил очевидец возгорания полигона ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU