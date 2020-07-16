16 Июль 2020 2020-07-16T16:35:32+03:00

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Ростовский суд арестовал подозреваемых в подготовке взрывов в школах и больницах. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды на Дону».

По данным источника, меру пресечения избрали 15 июля. Предполагаемых преступников отправили под стражу.

По данным ФСБ, шесть человек входили в ячейку ИГ («Исламское государство», организация запрещена на территории РФ). По версии правоохранителей, они планировали взрывы в медицинских и учебных заведениях. Кроме того, они готовили нападения на полицейских. Пять предполагаемых боевиков удалось задержать. Пытаясь скрыться, главарь группы начал стрелять по сотрудникам. Понимая, что спастись не удастся, он убил себя.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

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ИСТОЧНИК KP.RU