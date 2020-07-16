2020-07-16T17:56:31+03:00
Общество

Град и ураган: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Рассказываем когда на регион обрушится непогода
Дадаян Давид
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Ожидаются ливни с грозами и порывы ветра до 24 метров в секунду. Фото: архив "КП"Ожидаются ливни с грозами и порывы ветра до 24 метров в секунду. Фото: архив "КП"
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В Ростовской области МЧС предупредило о сильном ухудшении погодных условий. Ведомство объявило штормовое предупреждение. По данным спасателей, в завтрашнего дня в некоторых районах пройдет сильнейший дождь с грозой и шквалистыми ветром.

Так с самого утра 17 по 18 июля на Дону ожидаются обильные осадки. Местами по области пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра, которые могут достигать до 24 метров в секунду.

В управлении МЧС предупреждают жителей о необходимости быть еще более осторожными. Жителям и гостям региона лучше не выходить на улицу, быть предельным внимательными при парковке авто. Не следует оставлять машины под старыми и сухими деревьями, находится рядом с линиями электропередач и щитами рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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