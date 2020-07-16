2020-07-16T18:36:19+03:00
Спорт

Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом

У девятерых представителей команды выявили опасную инфекцию
Дадаян Давид
Поделиться:
Матч против "Тамбова" отменили. Фото: ФК "Сочи"Матч против "Тамбова" отменили. Фото: ФК "Сочи"
Изменить размер текста:

Девять представителей футбольного клуба "Сочи", игроки которого разгромили "Ростов", заболели коронавирсом. Об этом сообщает "Спорт-эксперсс" со ссылкой на собственный источник.

Еще 14 числа вся команда сдала тесты на инфекцию. Факт заражения вскрылся сразу по прилету команды в Нижний Новгород, где южане должны были сыграть с "Тамбовом". В связи с этой новостью матч отменили.

В результате пришли девять положительные тестов. Заболели шесть футболистов, два тренера и оператор команды. Однако характерные симптомы для вируса наблюдались только у одного футболиста - Михи Мевли. Как выяснилось, он сообщил тренеру, что у него высокая температура. Наставник разрешил ему не летать на игру.

На данный момент команды отправилась обратно в Сочи.

Напомним, в самом начале возобновления РПЛ коронавирус обнаружили у шести игроков "Ростова". Должен был состоятся матч против "Сочи", однако отправить на игру было просто некого. В итоге руководство донского клуба приняло необычное решение выпустить на поле футболистов дубля и молодежного состава.

Матч закончился со счетом 10:1 в пользу "Сочи". После игры об этом написали все российские и многие зарубежные средства массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину
Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом
Град и ураган: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ростовский суд арестовал подозреваемых в подготовке взрывов в школах и больницах
В Ростове власти предложили продлить маршрут №17
Возгорание на мусорном полигоне тушат спасатели в Ростове
Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года
На Дону больше четырех тысяч парней отправились в армию
В Ростове-на-Дону выросло число пользователей новых пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания ВТБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июля
Радио-квест «Утоли жажду» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
В Ростове будут судить подрядчика, взявшего деньги за некачественную уборку реки Темерник
Упаковали в пакет и выбросили в мусорку: в Новочеркасске волонтер спас бездомных котят
За что ростовчане платят больше остальных: список продуктов
В Батайске 16-летний байкер погиб при ДТП с иномаркой
В эфире радио «Комсомольская правда» пройдет интересная радиовикторина
Без воды останутся жители Северного микрорайона города
В центре донской столицы столкнулись такси и автобус
В Западном микрорайоне донской столицы автолюбитель снес торговые лотки на тротуаре
Врачи смогли спасти глаз 13-летнему подростку
Похитителя мопедов поймали в донской столице
В Суворовском молодой водитель сбил пешехода
В Ростове обсудили направление первых веток метро
Ростовская звезда Playboy поразила фанатов «горячим» видео в откровенном купальнике
Три автомобиля столкнулись на окраине Ростова
В Ростовской области запретили посещать леса
В Ростовской области предприниматели пытаются уйти «в тень»