Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T18:36:19+03:00

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Девять представителей футбольного клуба "Сочи", игроки которого разгромили "Ростов", заболели коронавирсом. Об этом сообщает "Спорт-эксперсс" со ссылкой на собственный источник.

Еще 14 числа вся команда сдала тесты на инфекцию. Факт заражения вскрылся сразу по прилету команды в Нижний Новгород, где южане должны были сыграть с "Тамбовом". В связи с этой новостью матч отменили.

В результате пришли девять положительные тестов. Заболели шесть футболистов, два тренера и оператор команды. Однако характерные симптомы для вируса наблюдались только у одного футболиста - Михи Мевли. Как выяснилось, он сообщил тренеру, что у него высокая температура. Наставник разрешил ему не летать на игру.

На данный момент команды отправилась обратно в Сочи.

Напомним, в самом начале возобновления РПЛ коронавирус обнаружили у шести игроков "Ростова". Должен был состоятся матч против "Сочи", однако отправить на игру было просто некого. В итоге руководство донского клуба приняло необычное решение выпустить на поле футболистов дубля и молодежного состава.

Матч закончился со счетом 10:1 в пользу "Сочи". После игры об этом написали все российские и многие зарубежные средства массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU