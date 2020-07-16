Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом
Девять представителей футбольного клуба "Сочи", игроки которого разгромили "Ростов", заболели коронавирсом. Об этом сообщает "Спорт-эксперсс" со ссылкой на собственный источник.
Еще 14 числа вся команда сдала тесты на инфекцию. Факт заражения вскрылся сразу по прилету команды в Нижний Новгород, где южане должны были сыграть с "Тамбовом". В связи с этой новостью матч отменили.
В результате пришли девять положительные тестов. Заболели шесть футболистов, два тренера и оператор команды. Однако характерные симптомы для вируса наблюдались только у одного футболиста - Михи Мевли. Как выяснилось, он сообщил тренеру, что у него высокая температура. Наставник разрешил ему не летать на игру.
На данный момент команды отправилась обратно в Сочи.
Напомним, в самом начале возобновления РПЛ коронавирус обнаружили у шести игроков "Ростова". Должен был состоятся матч против "Сочи", однако отправить на игру было просто некого. В итоге руководство донского клуба приняло необычное решение выпустить на поле футболистов дубля и молодежного состава.
Матч закончился со счетом 10:1 в пользу "Сочи". После игры об этом написали все российские и многие зарубежные средства массовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU