В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину
Работы планируется завершить в сентябре 2021 года
Работы планируют завершить в сентябре 2021 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области построят транспортную развязку на автодороге Ростов-на-Дону— Таганрог — граница с Украиной. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Исполнителя ищет управление автомагистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства. Строительства развязки связано с реконструкцией автодороги Ростов — Таганрог до границы с Украиной.
Начальная стоимость работ — 2,2 миллиарда рублей. Завершить реконструкцию и строительство нужно до 25 сентября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU