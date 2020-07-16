В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину

16 Июль 2020 2020-07-16T18:38:47+03:00

Работы планируют завершить в сентябре 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы планируется завершить в сентябре 2021 года

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В Ростовской области построят транспортную развязку на автодороге Ростов-на-Дону— Таганрог — граница с Украиной. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Исполнителя ищет управление автомагистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства. Строительства развязки связано с реконструкцией автодороги Ростов — Таганрог до границы с Украиной.

Начальная стоимость работ — 2,2 миллиарда рублей. Завершить реконструкцию и строительство нужно до 25 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU