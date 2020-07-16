Главный ветеринарный врач донской столицы предстанет перед судом за взяточничество

16 Июль 2020 2020-07-16T22:03:03+03:00

Он был задержан прямо на рабочем месте

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В Ростове предъявлено обвинение в получении взятки начальнику ГБУ РО «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимиру Гаврилову. Его заключили под стражу, об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе следствия стало известно, что в декабре 2019 года правоохранители задержали с поличным при получении взяток начальника ветконтроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова. Кроме того, с ним попались и главный ветврач «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Дмитрий Хегай, и ветврачи Арман Паноян и Дмитрий Новиков. Следователями были возбуждены более восьми уголовных дел по каждому из выявленных эпизодов.

Правоохранителям удалось получить достоверные сведения об организаторе коррупционных действий ветврачей. Им оказался начальник «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимир Гаврилов. Уже 14 июля он был задержан прямо на рабочем месте.

- Гаврилову предъявлено обвинение сразу в двух эпизодах по статье «Получение взятки». Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает источник.

Есть вероятность, что Гаврилов причастен еще к нескольким эпизодам противоправной деятельности. В настоящее время следователи занимаются выявлением всех должностных лиц, причастных к этим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU