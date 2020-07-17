2020-07-17T08:57:25+03:00
Общество

На левом берегу Дона открыли новый фонтан

Он оснащен 3D-экраном и может воспроизводить 15 мелодий
Виктория Никитина
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В Ростове открылся новый фонтан. Фото: правительство РОВ Ростове открылся новый фонтан. Фото: правительство РО
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В донской столице в парке «Левобережный» прошло торжественное открытие умного фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Рабочие обустраивали фонтан в течение пяти месяцев. Он оснащен водным 3D-экраном и имеет уникальные возможности. Предусмотрены 286 струй высотой до 10 метров.

Кроме того, фонтан может воспроизводить 15 мелодий, а также в него встроено оборудование для проецирования изображений на воду. Стоит отметить, что ростовчане теперь имеют возможность управлять водными и цветовыми эффектами.

Работать фонтан будет каждый день, а световое шоу можно посмотреть с 20:30 до 23:00.

- Левый берег Дона стал любимым местом для прогулок тысяч горожан. Обустройство фонтана - еще один шаг в преобразовании общественных пространств, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

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Новая достопримечательность располагается в парке Левобережный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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