2020-07-17T09:48:42+03:00
Общество

Принимайте участие в радио-квесте «Утоли жажду». Уже сегодня!

Самым активным участникам - хорошие призы для жаркого лета
Наталья ВЕСНИНА
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Выигрывайте призы в радио-квестеВыигрывайте призы в радио-квесте
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm сегодня 17 июля в 13:00 пройдет радио-квест «Утоли жажду». Примите участие в увлекательной викторине и выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.

Для того, чтобы получить приз, нужно будет ответить на максимальное количество простых вопросов и заработать как можно больше баллов.

Партнер радио-квеста - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки.

Включайте в 13:00 радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.

Всем удачи!

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