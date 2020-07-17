Принимайте участие в радио-квесте «Утоли жажду». Уже сегодня!
Самым активным участникам - хорошие призы для жаркого лета
Выигрывайте призы в радио-квесте
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В эфире радио «Комсомольской правды» 89,8 Fm сегодня 17 июля в 13:00 пройдет радио-квест «Утоли жажду». Примите участие в увлекательной викторине и выиграйте 2 кейса воды Родники Лаго-Наки Актив с уникальным спортивным клапаном.
Для того, чтобы получить приз, нужно будет ответить на максимальное количество простых вопросов и заработать как можно больше баллов.
Партнер радио-квеста - ООО Торговый Дом «Гейзер Юг» Родники Лаго-Наки.
Включайте в 13:00 радио «Комсомольская правда» и звоните по телефону 333-25-22.
Всем удачи!