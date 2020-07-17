В Ростове из-за ливня утонули машины

17 Июль 2020 2020-07-17T10:07:06+03:00

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17 июля в Ростове-на-Дону с самого утра идет сильный дождь. Как обычно бывает, город снова пошел ко дну - ливневая канализация не справляется, талая вода затапливает улицы. Особенно пострадали жители Западного района, а конкретно их имущество.

В социальных сетях с раннего утра ростовчане публикуют фотографии затопленных улиц и дворов. На странице популярного городского паблика кто-то из жителей нового ЖК на Западного сообщил, что на улице Извилистой из-за ливня утонули машины.

Один автомобиль ушел под воду только на половину, а вот соседней иномарке повезло меньше, ведь из под "моря" торчит только ее крыша. Неудивительно, если по приходу владелец обнаружит залитый салон с испорченными деталями интерьера. Однако, влажная ткань - это, наверное, не самое худшее, ведь пострадать может и двигатель машины.

Так или иначе, а транспорт "плавает" не только на Извилистой. Катаклизмы застали и на улице Заводской, что тоже на Западном. В одном из дворов также две машины ушли под воду, которая поднялась больше на метр.

Улица Извилистая. Фото: соц. сети

"Стихийное бедствие" - так уже окрестили сегодняшний дождь ростовчане. Напомним, накануне МЧС предупреждало жителей о резком ухудшении погодных условий. На телефоны жителей поступили сообщения со штормовым предупреждениям. По данным спасательного ведомства, стихия не успокоится до конца завтрашнего дня, 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU