В Ростове из-за дождя утонул грузовик

17 Июль 2020 2020-07-17T11:20:25+03:00

Многие автомобили почти полностью оказались под водой на трассе

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В Ростове-на-Дону на Западном утонул грузовой автомобиль. Происшествие случилось на улице Всесоюзной 17 июля.

Из-за сильного ливня в городе произошел настоящий потоп. Автомобили буквально утонули на трассе. Так, на западном выезде «Хендай Портер» по фары оказалася затоплен Что и говорить о легковушках, многие из которых почти полностью оказались под водой.

При этом осадки не заканчиваются. В некоторых районах города дождь только усилился.

ИСТОЧНИК KP.RU