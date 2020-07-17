2020-07-17T11:20:25+03:00
Происшествия

В Ростове из-за дождя утонул грузовик

Многие автомобили почти полностью оказались под водой на трассе
Михаил Стрижев
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Многие автомобили почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.Многие автомобили почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону на Западном утонул грузовой автомобиль. Происшествие случилось на улице Всесоюзной 17 июля.

Из-за сильного ливня в городе произошел настоящий потоп. Автомобили буквально утонули на трассе. Так, на западном выезде «Хендай Портер» по фары оказалася затоплен Что и говорить о легковушках, многие из которых почти полностью оказались под водой.

При этом осадки не заканчиваются. В некоторых районах города дождь только усилился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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