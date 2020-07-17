Ростовская АЭС передала более 70-ти комплектов защитных костюмов волгодонской городской больнице

17 Июль 2020 2020-07-17T11:24:08+03:00

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Ростовская атомная станция закупила и передала Волгодонской городской больнице №1, на базе которой сейчас развернут инфекционный госпиталь, специальные защитные комплекты, необходимые для работы медицинского персонала.

Передавая комплекты медикам, председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев сказал: «Сейчас для всех без исключения понятие «безопасность» - это наивысший приоритет. Если волгодонские атомщики круглосуточно стоят на страже энергетической безопасности нашей страны, то врачи, работающие в госпитале, - на страже безопасности нашего здоровья. И сегодня мы передаём им более 70 комплектов защитных костюмов, которые, в свою очередь, обеспечат безопасность самих медиков».

Комплекты, упакованные в специальные сумки для переноски, изготовлены на заводе в Московской области и включают все необходимое: комбинезон, бахилы из прорезиненного материала, перчатки, маску с панорамным стеклом, переговорным устройством и обтекателем для предотвращения запотевания стекла, а также специальный фильтр, который не имеет аналогов в мире и не пропускает ни один вид бактерий и вирусов. Важно, что комбинезоны изготовлены из специальной ткани, позволяющей телу «дышать», а комплекты могут подвергаться обработке и предназначены для многоразового использования.

- Ростовская АЭС – это предприятие, которое действительно заботится о городском здравоохранении. Мы не в первый раз ощущаем поддержку атомщиков. Уже реализовано большое количество совместных проектов, в том числе, «Бережливая поликлиника», оснащено оборудованием отделение реабилитации детской городской больницы, сделан ремонт в стационарных учреждениях, - рассказал начальник управления здравоохранения Волгодонска Сергей Ладанов.

- В нынешних условиях мы стараемся уделять медикам особое внимание. Иначе и быть не может, ведь только вместе мы справимся со всеми проблемами, - отметил и.о. заместителя директора по управлению персоналом РоАЭС Пётр Горчанюк.