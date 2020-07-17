2020-07-17T11:39:41+03:00
Общество

Фабрику роботов запустил ВТБ

К будущему году уже будут работать 60 цифровых сотрудников
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций начал ВТБ. Сотрудники банка сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, а затем внедрять в работу цифровых помощников.

Сообщается, что новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе, по обработке документов и вводу данных, а также снизить стоимость процессов соответствующих этапов в три-четыре раза и ускорить их.

- Роботизация - важная часть стратегии цифровой трансформации ВТБ, - заявил заместитель президента-председателя правления банка Вадим Кулик. - В конечном счете все наши проекты направлены на улучшение качества сервисов для клиентов. Фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. Также мы выявим неоптимальные процессы, усовершенствуем их, оптимизируем затраты и снизим уровень операционных рисков.

Известно, что внедрение робота будет занимать около двух-трех месяцев, к 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, а к концу 2022 года уже 250.

В результате реализации проекта сотрудники департамента получат необходимые для быстрой разработки и внедрения роботов RPA (Robotic Process Automation) знания, методологию и технологическую среду. В настоящий момент обучение проходят более 15 сотрудников департамента.

В перспективе с помощью данной технологии автоматизации бизнес-процессов, технологий оптического распознавания символов и машинного обучения возможно будет роботизировать более сложные этапы, например, чтение, понимание и последующую обработку документов.

К слову, в период пандемии в рекордно короткий срок - за три недели - ВТБ уже внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, сейчас он обрабатывает до 1 500 заявок в день.

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