2020-07-17T13:45:58+03:00
Общество

С первого сентября жители ещё трех домов в Ростове перейдут на прямые договоры с регоператором

Материал предоставлен ГК "Чистый город"
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Фото: ГК "Чистый город"Фото: ГК "Чистый город"
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Три дома в Ленинском районе Ростова-на-Дону из-за долгов управляющих компаний перейдут на прямые договоры c регоператором ГК «Чистый город». Такие меры приняты в связи с задолженностью ТСЖ «Пушкинский» и ТСН «Гвардейский 11/2».

Как отмечает регоператор, данные управляющие организации собирали платежи с граждан, но не перечисляли их в ГК «Чистый город». С 1 сентября жители домов по ул. Пушкинская, 29, пер. Халтуринский 90/72 и пер. Гвардейский, 11/2 будут получать новые платежные документы и оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов напрямую регоператору.

Кроме суммы оплаты, в квитанции будет также указан лицевой счёт. Используя его абоненты смогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте rostov.clean-rf.ru и отслеживать информацию об оплатах и начислениях за услугу.

Напомним, график вывоза отходов указан на сайте ГК «Чистый город». Отправить документы для изменения данных в квитанции можно через форму обратной связи в разделе «Контакты».

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