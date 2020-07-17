17 Июль 2020 2020-07-17T13:46:01+03:00

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В одном из цехов завода в Ростове произошел потоп. Инцидент произошел на предприятии на проспекте Ставского. Вода начала собираться в помещении в первые минуты дождя. По словам очевидцев, в итоге образовались лужи глубиной около 15 сантиметров. Люди считают, что ситуация может иметь последствия . – Потоп в одном из цехов. Под полами проводка, – говорится в сообщении. Напомним, сильный ливень обрушился на Ростов в ночь на 17 июля. Из-за осадков в городе затопило дороги и тротуары. Легковые и грузовые автомобили оказались почти полностью под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU