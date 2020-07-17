2020-07-17T13:46:01+03:00
Происшествия

В одном из цехов завода в Ростове произошел потоп

По словам очевидцев, в помещении образовались глубокие лужи
Михаил Стрижев
Поделиться:
В помещении образовались глубокие лужи. Фото: соцсети.В помещении образовались глубокие лужи. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В одном из цехов завода в Ростове произошел потоп. Инцидент произошел на предприятии на проспекте Ставского. Вода начала собираться в помещении в первые минуты дождя. По словам очевидцев, в итоге образовались лужи глубиной около 15 сантиметров. Люди считают, что ситуация может иметь последствия . – Потоп в одном из цехов. Под полами проводка, – говорится в сообщении. Напомним, сильный ливень обрушился на Ростов в ночь на 17 июля. Из-за осадков в городе затопило дороги и тротуары. Легковые и грузовые автомобили оказались почти полностью под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове из-за ливня размыло Текучевский мост
С первого сентября жители ещё трех домов в Ростове перейдут на прямые договоры с регоператором
В одном из цехов завода в Ростове произошел потоп
Фабрику роботов запустил ВТБ
В Ростове из-за ливня образовались огромные пробки: многие попали в аварии
Ростовская АЭС передала более 70-ти комплектов защитных костюмов волгодонской городской больнице
Появились видео потопа в Ростове из-за проливного дождя: подборка роликов от жителей
В Ростове из-за дождя утонул грузовик
В Ростове из-за ливня утонули машины
Принимайте участие в радио-квесте «Утоли жажду». Уже сегодня!
В ЮФУ пройдет уникальный выпускной для магистров
На левом берегу Дона открыли новый фонтан
Главный ветеринарный врач донской столицы предстанет перед судом за взяточничество
В Ростовской области построят транспортную развязку для выезда на Украину
Игроки "Сочи", разгромившие молодежку "Ростова", заболели коронавирусом
Град и ураган: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Ростовский суд арестовал подозреваемых в подготовке взрывов в школах и больницах
В Ростове власти предложили продлить маршрут №17
Возгорание на мусорном полигоне тушат спасатели в Ростове
Ректор ЮФУ расскажет об особенностях Приемной кампании 2020 года
На Дону больше четырех тысяч парней отправились в армию