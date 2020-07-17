«Вот это жесть»: территорию около вокзала в Ростове-на-Дону не узнать после ливня

17 Июль 2020 2020-07-17T16:30:00+03:00

После дождя около вокзала. Фото: соцсети

Впрочем, как и другие места донской столицы [видео]

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Сегодня, 17 июля, в Ростове-на-Дону в первой половине дня шел проливной дождь. В считанные минуты улицы донской столицы превратились в реки.

Десятки машин оказались почти по крышу в воде. Топило подъезды, сады, школы. В неблагоприятной зоне оказался железнодорожный вокзал.

Там образовалась настоящая река. И даже была замечена … резиновая лодка.

Впрочем, смотрите сами. Видео действительно впечатляет.

Вокзал в Ростове после дождя.Потоп в Ростове

ИСТОЧНИК KP.RU