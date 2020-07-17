«Вот это жесть»: территорию около вокзала в Ростове-на-Дону не узнать после ливня
Впрочем, как и другие места донской столицы [видео]
После дождя около вокзала. Фото: соцсети
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Сегодня, 17 июля, в Ростове-на-Дону в первой половине дня шел проливной дождь. В считанные минуты улицы донской столицы превратились в реки.
Десятки машин оказались почти по крышу в воде. Топило подъезды, сады, школы. В неблагоприятной зоне оказался железнодорожный вокзал.
Там образовалась настоящая река. И даже была замечена … резиновая лодка.
Впрочем, смотрите сами. Видео действительно впечатляет.
Вокзал в Ростове после дождя.Потоп в Ростове
ИСТОЧНИК KP.RU