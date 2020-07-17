Ищите квартиру в новостройке Ростова? Тогда вам на тур с «Комсомольской правдой»
Ищите квартиру в новостройке Ростова? Тогда вам на тур с «Комсомольской правдой»Фото: Людмила Филатова
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За один день вы сможете посмотреть сразу 5 новостроек и пообщаться с застройщиками на прямую.
На туре по новостройкам Ростова с «Комсомолкой» можно будет лично оценить стадию строительства, планировки, качество отделки и другие параметры, сравнить разные квартиры. Осталось всего 5 мест!
Узнать подробности и записаться можно по телефону куратора мероприятия 8-950-856-01-30.
Участие в туре бесплатное! Поторопитесь, ведь количество мест ограничено!