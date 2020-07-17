17 Июль 2020 2020-07-17T16:40:07+03:00

Ищите квартиру в новостройке Ростова? Тогда вам на тур с «Комсомольской правдой» Фото: Людмила Филатова

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За один день вы сможете посмотреть сразу 5 новостроек и пообщаться с застройщиками на прямую.

На туре по новостройкам Ростова с «Комсомолкой» можно будет лично оценить стадию строительства, планировки, качество отделки и другие параметры, сравнить разные квартиры. Осталось всего 5 мест!

Узнать подробности и записаться можно по телефону куратора мероприятия 8-950-856-01-30.

Участие в туре бесплатное! Поторопитесь, ведь количество мест ограничено!