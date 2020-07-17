Чтобы попасть с вокзала домой, люди в Ростове-на-Дону садились в надувную лодку

17 Июль 2020 2020-07-17T18:33:56+03:00

В Ростове людей с вокзала эвакуировали на надувной лодке. Фото: ГУ МЧС по РО

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В донской столице после сильнейшего ливня местных жителей с вокзала эвакуировали на надувной лодке.

Горожане не могли самостоятельно перейти образовавшуюся после дождя полноводную реку. К ним на помощь пришли спасатели, которые оперативно надули резиновую лодку и посадили в нее уже и без того промокших ростовчан.

В эвакуационном транспорте оказались не только дети, но и взрослые. Кто-то еще пытался спастись под зонтиком, но в этой ситуации он мало, чем мог помочь.

В своем аккаунте Инстаграм спасатели опубликовали видео спасения горожан.

mchs_rostov Ростовчан с вокзала эвакуировали на лодке

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ИСТОЧНИК KP.RU