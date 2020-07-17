2020-07-17T19:19:44+03:00
Общество

Спасатели откачивают воду с ростовских улиц

Задействованы уже 100 человек и 30 единиц техники
Виктория Никитина
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В Ростове спасатели откачивают воду с затопленных улиц. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростове спасатели откачивают воду с затопленных улиц. Фото: ГУ МЧС по РО
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Сильный дождь, прошедший в первой половине дня в донской столице, затопил городские улицы.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в настоящее время на наиболее проблемных участках работают пожарно-спасательные расчеты и аварийные бригады коммунальных служб. Всего на улицы города вышли порядка 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Они старательно откачивают воду при помощи цистерн там, где территории затопило больше всего.

Сильный ливень идет с короткими перерывами. Буйство стихии будет продолжаться до конца суток. Спасатели из-за постоянных осадков не успевают устранять затопления на всех проблемных участках. Дороги региона превратились в настоящие полноводные реки, по которым с трудом передвигается транспорт. Некоторые участки затопило настолько, что автомобили буквально затонули, из воды видны лишь крыши.

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Опубликовано видео последствий ливня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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