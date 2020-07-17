Василий Голубев распорядился как можно быстрее устранить последствия стихии

17 Июль 2020 2020-07-17T20:11:10+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от городских властей принять комплекс мер по скорейшему устранению последствий стихии.

В настоящее время на наиболее проблемных участках работают пожарно-спасательные расчеты главного управления МЧС России, спасатели и аварийные бригады коммунальных служб.

- Нужно держать вопрос на постоянном контроле и оказывать людям необходимую помощь, - поручил глава региона исполняющему обязанности главы администрации Ростова Юрию Овчинникову.

Чтобы постоянно следить за обстановкой дежурит оперативная группа ГУ МЧС России по Ростовской области, а также работает оперативный штаб. На проезжих частях в разных концах города работают шесть дежурных бригад департамента автодорог и организации дорожного движения, четыре каналопромывочных машины, службы МЧС, а также 156 человек и 63 единицы техники служб ГО и ЧС.

Сейчас в донской столице не работает электротранспорт. А количество автобусов на маршрутах составляет порядка 56%. По прогнозам синоптиков, непогода будет стоять в Ростове до конца суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU