В донской столице ливень парализовал движение электротранспорта
В Ростове и Батайске оказались затоплены улицы, что стало проблемой для движения транспорта.
Прошедший в пятницу утром ливень подтопил жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. Больше всего обращений поступило от жителей Западного микрорайона. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
- В настоящее время движение электротранспорта приостановлено, контактная сеть обесточена в целях безопасности. Количество автобусов на маршрутах составляет порядка 50 процентов, - рассказали в городской администрации.
В настоящее время спасатели ведут откачку воды из подвалов многоэтажных домов и предприятий, придворовых территорий и частных домов.
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Задействованы уже 100 человек и 30 единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU