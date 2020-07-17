В донской столице ливень парализовал движение электротранспорта

17 Июль 2020 2020-07-17T20:48:57+03:00

В Ростове из-за ливня встали троллейбусы и трамваи. Фото: соцсети

А количество автобусов составляет чуть более 50%

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В Ростове и Батайске оказались затоплены улицы, что стало проблемой для движения транспорта.

Прошедший в пятницу утром ливень подтопил жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. Больше всего обращений поступило от жителей Западного микрорайона. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

- В настоящее время движение электротранспорта приостановлено, контактная сеть обесточена в целях безопасности. Количество автобусов на маршрутах составляет порядка 50 процентов, - рассказали в городской администрации.

В настоящее время спасатели ведут откачку воды из подвалов многоэтажных домов и предприятий, придворовых территорий и частных домов.

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Задействованы уже 100 человек и 30 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU