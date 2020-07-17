В донской столице начальника судебных приставов признали виновным во взяточничестве

17 Июль 2020 2020-07-17T21:54:34+03:00

Приговор в законную силу еще не вступил

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В Ростове бывший начальник судебных приставов признан виновным во взяточничестве.

Приговор вынес Советский районный суд. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что Александр Чекулаев занимал должность начальника отдела - старшего судебного пристава Советского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону. Следователи выяснили , что он получил взятку в виде имущества от своего должника по исполнительному производству. Стоит отметить, что обвиняемый договорился еще с одним задолжавшим о передаче внушительной суммы денег за незаконные действия.

Злоумышленник также не контролировал деятельность своих подчиненных по исполнению решений суда о сносе незаконно построенных объектов недвижимости.

- Александр признан виновным в совершении уголовных преступлений по статьям «Получение взятки в значительном размере», «Получение взятки» и «Халатность», - добавили в ведомстве. - Ему назначены наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также выплата штрафа в размере 900 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок три года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU