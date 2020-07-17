В Ростове уснувший за рулем таксист протаранил патрульные машины

17 Июль 2020 2020-07-17T22:21:33+03:00

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка

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В донской столице случилась авария с участием машины такси и патрульных автомобилей.

Инцидент произошел сегодня, 17 июля, на улице Пойменной. Водитель машины такси марки Hyundai Solaris уснул за рулем и врезался в припаркованные машины ДПС.

Патрульные автомобили марки Ford Focus были припаркованы на обочине, а сотрудники контролировали движение. Кроме того, уставший таксист протаранил еще и автомобиль Ford Transit, который принадлежит Ространснадзору.

- Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU