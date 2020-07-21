В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно

21 Июль 2020 2020-07-21T20:05:40+03:00

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В донском регионе бывший министр строительства Николай Безуглов получил условный срок за злоупотребление полномочиями.

Приговор был вынесен сегодня, 17 июля, Кировским районным судом Ростова. Безуглова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru.Экс-чиновника приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Стоит отметить, что ему удалось избежать более серьезного наказания благодаря сотрудничеству со следствием.

Напомним, что Николай Безуглов был задержан весной 2019 года по подозрению в участии в финансовых махинациях при строительстве «Ростов Арены». Следствие выяснило, что во время проведения строительных работ использовался песок более низкого качества, чем полагается.Таким образом, во время подготовки донского региона к чемпионату мира по футболу было похищено около 220 миллионов рублей. Чиновник знали о махинациях и принимали в них непосредственное участие.

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ИСТОЧНИК KP.RU