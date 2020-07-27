К концу года планируется завершить строительство двух этапов Мясниковского МЭОКа

27 Июль 2020 2020-07-27T11:46:21+03:00

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Строительство первых двух этапов, включающих возведение хозяйственной зоны и первой карты полигона, ведётся в две смены. На строительной площадке задействовано 40 единиц техники.

Сегодня на территории хозяйственной зоны разбит временный строительный городок, который в скором времени сменят здания административно-бытового комплекса, КПП, диспетчерской. Уже выполнены основания под фундаменты этих сооружений.

Параллельно продолжаются земляные работы на первой карте полигона - строительство котлована. Несмотря на визуально простой вид этого объекта, полигон - это один из самых сложных инженерных сооружений в сфере обращения с отходами.

Для того, чтобы не допустить загрязнение поверхностных и подземных вод в основании полигона разместят водоупорный противофильтрационный экран, установят систему мониторинга фильтратообразования, построят системы сбора и очистки ливневых стоков с территории объекта.

Напомним, весь МЭОК, который помимо полигона, включает автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов, возведут поэтапно. Полностью строительство всего комплекса завершится в 2022 году. Его запуск позволит обеспечить рабочими местами более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU